سنار تؤكد دعمها لجهود إعادة إعمار الخرطوم

أكدت حكومة ولاية سنار دعمها الكامل لولاية الخرطوم في جهودها لإعادة الإعمار بعد الانتصار على المليشيا المتمردة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من حكومة ولاية سنار برئاسة والي سنار، اللواء ركن معاش الزبير حسن، السبت، يرافقه مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور محجوب أحمد محمد علي، والمدير التنفيذي لمحلية سنجة، ناصر عبد الله ناصر، وعقدوا لقاءً مشتركاً مع والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

أعرب والي سنار عن تحيات شعب وحكومة ولاية سنار لوالي الخرطوم، مشيداً بصموده في “معركة الكرامة”. وأكد أن الزيارة تأتي في إطار الدعم والمؤازرة لولاية الخرطوم في معركتها الثانية لإعادة الإعمار.

من جانبه، ثمن والي الخرطوم وقفة ودعم ولاية سنار المستمر، مشيراً إلى أن سنار قدمت الدعم بالمال والرجال خلال الأيام الأولى من الحرب. وأكد أن حكومته أحرزت تقدماً كبيراً في إعادة تشغيل الخدمات الأساسية وتثبيت دعائم الأمن.