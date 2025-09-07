كلا والله لن يخزيك الله أبدا

صادف الخميس الموافق 12 ربيع الاول 1447 من الهجرة النبوية مولد النبي محمد ﷺ سيد الخلق والبشرية ﷺ نبي الرحمة فقد ذكر أكثر أهل السير أنه ولد يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول.. وُلد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المُكرمة، بِشعب بني هاشم، وكان ذلك في يوم الاثنين، كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم-: (وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ الاثْنَيْنِ؟ قالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ)، وكان مولده في النّهار عند طُلوع الفجر، بدليل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وما جاء من قول أُمّه أنها رأت النجوم عند ولادته؛ وُلد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيعٍ الأول، وذكره ابن إسحاق وابن عبّاس وغيرهم، وكان مولده في عام الفيل، لقول قيس بن مخرمة: (وُلِدْتُ أنا والنَّبيُّ عامَ الفيلِ).

• من العلامات التي ظهرت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم: خروج نورٍ من أُمّه أضاء قُصور الشام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنِّي عندَ اللهِ مَكتوبٌ بخاتَمِ النَّبيِّينَ، وإنَّ آدَمَ لِمُنْجَدِلٌ في طينتِه، وسأُخبِرُكم بأوَّلِ ذلك: دعوةُ أبي إبراهيمَ، وبِشارةُ عيسى، ورؤيا أمِّي الَّتي رأَتْ حينَ وضَعَتْني أنَّه خرَج منها نورٌ أضاءَتْ لها منه قصورُ الشَّامِ).

• ولادته رافعاً بصره إلى السماء، ومن العلامات الأخرى التي أخرجها ابن حبان في صحيحه عن وصف مولد النبيّ: (ثمَّ وضَعْتُه فما وقَع كما يقَعُ الصِّبيانُ وقَع واضعًا يدَه بالأرضِ رافعًا رأسَه إلى السَّماءِ) تصف السيدة آمنة بنت وهب، والدة النبي صلى الله عليه وسلم حملها به، فورد عنها أن حمله لم يكن بمشقة، ولم تشعر بشدة عند ولادته، ولما خرج وقع على الأرض مستنداً على يديه، ومع خروجه ظهر نور منه صلى الله عليه وسلم. • فرح لمولده صلى الله عليه وسلم جد وأعمام النبي أرسلت إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، ففرح فرحاً شديداً، وأخذه ودخل به الكعبة، وقيل إنه قال في ذلك أشعاراً، وذبح عنه كبشاً كبيراً، وسماه محمّداً. وقد فرح أعمامه أيضاً بميلاده صلى الله عليه وسلم، فقد اعتق أبولهب الجارية التي بشّرته بولادته، وهي ثويبة المرضعة الأولى للنبي، وقد صحّت الأخبار في رؤيا العباس بن عبد المطلب بتخفيف العذاب عن أبي لهب؛ لإعتاقه ثويبة.

• يتبين مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين شكرا لنعمة مولده في هذا اليوم، صامه أيضا لفضله: فقد أنزل عليه الوحي في ذلك اليوم، وفيه تعرض الأعمال على الله، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، فمولده الشريف في ذلك اليوم كان سببا من أسباب متعددة لصيام ذلك اليوم.

• مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة حقيقية، ورحمة عامة للبشرية، كما قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ).

• قصة نزول القرآن على الرسول الكريم وتلقِّي الوحي من أهم الروايات التي لا نمل من روايتها أو سماعها؛ فهي ليلة البرهان والنور والحق، ليلة تحول العالم، فهي أشرف ليلة إطلاقًا، هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، نزل فيها القرآن على نبينا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.

• روى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الغريب الذي حدث له للسيدة خديجة رضي الله عنها وما قيل له من كلمات، ثم قال لخديجة: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». كان موقف السيدة خديجة موقفا عاقلا وحكيما فهي لم تخف كعادة النساء، أو كطبيعة البشر، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها أمرًا عاديًّا، بل قالت له في يقين غريب: «كَلا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ». أدركت السيدة خديجة أن هذا الرجل صاحب الأخلاق الحميدة لن يخزيه الله أبدًا. وذهبت إلى أهل العلم والدراية؛ فذهبا إلى «ورقة». تقول السيدة عائشة رضي الله عنها:»فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امرأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهليَّةِ، وكان ورقة يعلم أن نبيًّا سيخرج في آخر الزمان، وكان ورقة ينتظره؛ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ (وكان يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم-وصفاته الحميدة): يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى».وقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: « يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (شابًّا)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»أو مخرجي هم ؟». فقَالَ له ورقة بيقين وثبات: «نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا تعرض للأذى والعداوة». ثم يقول ورقة: «وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا». ثُمَّ لَمْ يَلبث وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وقد صدّق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل التصريح بالرسالة.

• من المهم اليوم أن تخصص في المدارس والجامعات والمساجد المحاضرات والدروس والقصص التي تذكر الأجيال الحاليه بيوم مولده وسيرته صلى الله عليه وسلم وقصصه والدعوه للإسلام والهجرة إلى المدينة المنورة..، تروي القصص والسيرة النبوية لما تعرض له من مشاق ومحاربة اقاربه لدعوته، نستذكر سيرته العطرة ومواقفه مع الرجال والنساء والاطفال والحيوان.. والحروب التي كانت للدعوة للإسلام، نستذكر المعجزات التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم واعظمها نزول جبريل عليه السلام.. وقراءة أهم المؤلفات والكتب التي كتبت في سيرته صلى الله عليه وسلم مثل: الشمائل المحمديه للترمذي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، الشمائل الشريفه للسيوطي. « وعلى تَفَنّنِ واصِفيهِ بِحُسْنِهِ. يَفنى الزّمانُ وفيه ما لم يُوصف…صلى الله على طه خير الخلق واحلاها».

• آخر جرة قلم: هناك من المشايخ من يرى ان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة..! إن كانت بدعة فهي بدعة حسنة وبدعة ترقى بالأرواح وتستحضر الأفئدة والقلوب والحواس لسيرته صلى الله عليه وسلم.. من الواجب اتباع سنته التي هي تطبيق عملي لمحبته واتباعه، مع تخصيص البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتركيز فيه على سيرته الطاهرة عليه افضل الصلاة والسلام ؛باستضافة الاساتذة والمشايخ والمثقفين والاطفال، وأن تخصص الاحتفالات في المدارس والجامعات لمولده كما يتم الاحتفال بعدة مناسبات وغيره من ايام. يوم مولده صلى الله عليه وسلم تخصص له الدول الاحتفال والاجازة واستحضار الانجازات والتاريخ العظيم لخير البشرية.. مولده أولى بالاحتفال والسيرة والقصص والعبر والذكر في زمن سادت فيه الفوضى وساد الرعاع من البشر ليصبحوا قدوة ونماذج للأسف وننسى تاريخنا الإسلامي ورجاله وسيرة رجال تعلم أجيالا وأجيالا وتجعلهم رجالا يعتمد عليهم في حماية دينهم وبناء دولهم…

د. سلوى الملا – الشرق القطرية

4 سبتمبر 2025