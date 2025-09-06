مبابي بعد معادلته هنري: لا أفكّر بتحطيم الرقم القياسي لأهداف جيرو مع فرنسا

اعتبر كيليان مبابي أن معادلته رقم تييري هنري، بإحرازه 51 هدفاً مع منتخب فرنسا، هو بمثابة “شرف كبير”، مستدركاً أنه “لا يفكّر” في تحطيم الرقم القياسي لأوليفييه جيرو.

نجم ريال مدريد سجل هدفاً في الدقيقة 82 بمرمى أوكرانيا الجمعة، خلال فوز فرنسا 0-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع مبابي (26 عاماً) رصيده إلى 51 هدفاً دولياً، ليتساوى مع هنري في المركز الثاني بقائمة هدافي فرنسا، خلف جيرو الذي أحرز 57 هدفاً.

وقال مبابي لشبكة TF1: “تحية كبيرة لتيتي (هنري)، لكنني الآن أريد أن أتفوّق عليه. إنه لشرف كبير أن تتساوى مع لاعب مثل هنري”.

وأضاف: “يدرك الجميع ما يعنيه لنا نحن الفرنسيين، والمهاجمين بصفة خاصة. مهّد الطريق (لنا) وأكنّ له الكثير من الاحترام والإعجاب”.

وتابع: “بلوغ هذا الإنجاز في وقت مبكّر جداً أمر جنوني، لكنني أحبّ ذلك. أريد الاستمرار، وقبل كل شيء، الفوز بمباريات وألقاب”.

مبابي وتحطيم الرقم القياسي لجيرو

مبابي يستعدّ لتجاوز رقم جيرو، الذي أنهى مسيرته الدولية بعد بطولة أوروبا “يورو 2024”.

منذ ظهوره الدولي الأول مع منتخب فرنسا عام 2017، حظي مبابي بمسيرة دولية لامعة، شملت إحراز كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وقال في هذا الصدد: “يقترب تحقيق الرقم القياسي، لكنه ليس أمراً أفكّر فيه. لا أعرف إذا كان ذلك لأنني أعتقد بأن في إمكاني تحطيمه، أو لأنني أعتقد بأن هناك أموراً أكثر أهمية”.

وأضاف: “لكن الأمر صحيح، ليس سهلاً أن تكون أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي”.

ويمكن لمبابي تعزيز رصيده التهديفي، حين تستضيف فرنسا منتخب أيسلندا الثلاثاء.

الشرق