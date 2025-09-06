نهر الدندر يوالي ارتفاعاً في مناسيبه ورئيس غرفة الطوارئ يقف على تقوية مناطق الهشاشة

ارتفع منسوب نهر الدندر يوم الخميس وسجل عند محطة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 14 متراً .

وعزا رئيس لجنة طوارئ محلية الدندر، المدير التنفيذي الضو أحمد يعقوب، ذلك الارتفاع إلى اندفاع خيران العطيش ووجاويج عبر خور ود الحسن الذي يصب في نهر الدندر، مما أدى لانقطاع طريق الدندر الشرقي عند خور ود الحسن بعد انهيار السد الترابي الواقي، والذي جرفته الأمطار والخيران المنحدرة من الهضبة الإثيوبية.

مما أدى إلى مضاعفة المعاناة للمواطنين والمزارعين، باعتبار طريق الدندر الشرقي من الطرق الهامة ويعد شريان حياة للمحلية والولاية، المؤدي لمناطق الزراعة الآلية والمزارعين الرواد والحركة التجارية. وتجدر الإشارة إلى وصول مواعين وعبارات تجارية تعمل في نقل المواطنين والبضائع.

المواطن الجيلي عوض الله عبد الرحمن، تاجر بسوق العزازة، أكد أن ارتفاع أسعار ترحيل البضائع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، داعياً أصحاب العبارات السفرية النهرية إلى خفض أسعار الترحيل ومراعاة ظروف المواطنين والمزارعين.

فيما أشار المزارع عارف دفع الله إلى أن ارتفاع قيمة الترحيل سوف تنعكس سلباً على المزارعين في ترحيل عمال الزراعة، وذلك بعد وصول المحاصيل إلى مراحل متقدمة في النمو، والتي تجري فيها عمليات الكديب والنظافة. وعزا أصحاب العبارات والمواعين النهرية ارتفاع الترحيل لارتفاع أسعار الوقود والإسبيرات.

من جهة أخرى، يجري العمل في تمتين وتأمين الردمية عند مدخل كوبري الدندر الشرقي، حيث وقف المدير التنفيذي لمحلية الدندر على سير عمل الآليات التي تعمل، وحث العاملين على مضاعفة الجهد حتى تجتاز المحلية تلك الظروف.