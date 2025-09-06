«الأكثر تعاسة».. دراسة: نصف شباب جيل «زد» معرضون لمشاكل نفسية خطيرة

كشفت أبحاث حديثة نشرت في مجلة بولس ون، أن الجيل زد من 18 إلى 24 عامًا يعاني مستويات غير مسبوقة من التعاسة في الولايات المتحدة و45 دولة أخرى، في مؤشر يثير القلق بشأن الصحة النفسية للشباب حول العالم.

ووجد الباحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن الصحة النفسية لأبناء هذا الجيل أخذت في التدهور منذ عام 2014، وازدادت سوءًا خلال جائحة كورونا،

كما سجلت الدراسة ارتفاعًا في نسب التغيب عن المدارس وصعوبات التعلم، إضافة إلى انسحاب أعداد كبيرة من الشباب من سوق العمل بسبب مشكلات نفسية.

وأظهرت النتائج أن الشابات يعانين أوضاعاً نفسية أسوأ من الشباب، حيث ارتفعت معدلات التعاسة بين النساء الأميركيات من 5.6% عام 2009 إلى 9.3% عام 2024.

بين عامي 1993 و2014، أبلغ 3.7% من الأميركيين أنهم يشعرون باليأس، لكن النسبة ارتفعت إلى 6.7% بحلول 2024،أما بين الشباب دون 25 عاماً، فقد تضاعفت النسبة تقريباً من 2.9% إلى 8%.

واعتمدت الدراسة على بيانات نظام المراقبة السلوكية لعوامل الخطر ومسوح هاتفية أجراها مركز مكافحة الأمراض CDC بين 1993 و2024، مستندة إلى التقييم الذاتي للأفراد بشأن صحتهم النفسية.

وفي دراسة شملت 44 دولة أخرى، أظهرت النتائج أن 48% من أبناء الجيل زد معرضون لمشاكل نفسية، فيما وصف 13% من الشباب تحت 25 عاماً أنفسهم بأنهم «مضطربون»، مقابل 5.6% فقط بين باقي الفئات العمرية، في المقابل، سجلت الفئة العمرية بين 45 و70 عاماً أعلى مستويات السعادة مقارنة بجميع المجموعات الأخرى.

أثر الشاشات والمقارنات

وأرجع الباحث في علم السعادة، مارتن هندريكس، تراجع الصحة النفسية للجيل زد إلى الوقت الطويل الذي يقضونه أمام الشاشات منذ الطفولة، مقارنة بالأجيال السابقة.

وأوضح أن هذا الاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية جعل الشباب أكثر ميلاً لمقارنة حياتهم بالآخرين عبر الإنترنت، ما يغذي شعوراً متزايداً بالسلبية والاضطراب النفسي.

المصري اليوم