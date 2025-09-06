صحة الخرطوم ومنظمة سابا تراجعان أداء مشروع SHARE وتحددان أولويات الربع القادم بمحلية أم درمان

انعقد الاجتماع الربع سنوي لمراجعة سير العمل في مشروع SHARE، وأولويات الربع القادم من العام 2025، بحضور د. هشام عبدالله، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، ومدير الرعاية الصحية الأولية بمحلية أم درمان د. سارة الطاهر، ومدير النظام الصحي محلية أم درمان د. محمد الحسن، وعدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة، وممثل منظمة اليونيسيف، وممثل منظمة سابا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أداء المشروع خلال الربع الأول، حيث ناقش الحاضرون سير العمل في جميع بنود المشروع، والتحديات التي واجهت تشغيل 25 مركزاً صحياً في المناطق المستهدفة. كما تم تسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققت منذ بدء المشروع، مع التأكيد على أهمية الدور الفاعل للمجتمعات المحلية في دعم وتشغيل هذه المراكز الصحية.

وأكد الحضور على التزام جميع الأطراف بتذليل العقبات ومواصلة التعاون لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأسر في محلية أم درمان، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروع في المراحل المقبلة.