«الحضري رفض طلب وزير الرياضة للصلح مع حسام حسن».. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة

كشف محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، مفاجأة، بشأن رفض عصام الحضري طلب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالصلح مع حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني.

وأكد محمد عمارة أن هناك خلافًا واضحًا بين عصام الحضري وحسام حسن، منذ فترة، والأول رفض من قبل الصلح مع الثاني.

وقال محمد عمارة عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «أنا كنت في إحدى المناسبات الوطنية، وقدامي الحضري رفض طلب وزير الرياضة بالصلح مع حسام حسن».

وأضاف: «وزير الرياضة حاول يدخل يحل المشكلة، وراح للحضري على أساس ياخده ويروح لحسام حسن، والحضري رفض».

وكان عصام الحضري، الذي يتولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب المشارك بكأس العرب، قد أثار الجدل في مقطع فيديو مؤخرًا عبر حساباته الشخصية، مع أحمد حسن، المسؤول عن منصب مدير نفس المنتخب، قائلًا عن الثاني «العميد الأصلي»، ما جعل المتابعين يعتبرون أن الأمر فيه تقليل من حسام حسن، مدرب المنتخب الأول.

المصري اليوم