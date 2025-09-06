الفراغ من تفجير 50 ألف دانة وكميات من الألغام والذخائر

فرغ المركز القومي لمكافحة الألغام من تفجير 50 ألف دانة من مخلفات الحرب، وعدد من الألغام المضادة للدبابات، وكمية كبيرة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.

أعلن ذلك (لسونا) اللواء خالد حمدان، مدير المركز، مشيراً إلى أن ما تم تفجيره من مخلفات هو ما تم جمعه في الفترة السابقة، وأن العمل في جمع المخلفات الأخرى سيستمر.

وأشار إلى أن العمل تم وفق إجراءات وقائية للعاملين، وتم منع المواطنين من الاقتراب من مناطق العمل لسلامتهم.

وجدد مناشدته للمواطنين بعدم التعامل مع أي مخلفات يتم العثور عليها، والتبليغ الفوري عنها للجهات الأمنية أو الاتصال بالرقم 60666.