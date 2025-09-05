المندوب الدائم بجنيف يجتمع برئيس مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الفاشر

اجتمع المندوب الدائم لدي جنيف، السفير حسن حامد حسن، برئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير جيرغ لوبير، قدّم له تنويراً حول ما وصلت إليه الأوضاع داخل مدينة الفاشر بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا المتمردة على المدينة لأكثر من عام ونصف، ومنعها وصول القوافل الإنسانية التي تسيرها المنظمات الدولية بل مهاجمتها والسطو عليها.

كما استعرض سيادته تفاصيل القصف المستمر من قبل المليشيا على المرافق الخدمية والمدنيين بالمسيّرات والمدفعية الثقيلة، وقد تجاوزت هذه الهجمات المتكررة 236 هجومًا.

واستعرض سيادته تورط المرتزقة الأجانب في القتال ضمن صفوف المليشيا المتمردة، بما في ذلك المرتزقة الكولومبيين الذين تم تجنيدهم بواسطة دولة الإمارات، محذراً من مخاطر تلك الظاهرة التي ما لم يتم تداركها سوف تمتد إلى جميع دول الحزام السوداني.