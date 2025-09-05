شاهد بالفيديو.. البرنس يدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنانة إنصاف مدني احتفالاً بزواجه

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين للصفحات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر الإعلامي ولاعب الكرة السابق محمد مصطفى, الملقب بالبرنس, وهو يتفاعل في الرقص. البرنس, دخل في وصلة رقص مثيرة مع صديقته الفنانة إنصاف مدني, على أنغام أغنية “جيبو لي الشيخ” التي رددها المطرب منتصر هلالية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصفحات الناشرة للفيديو أن الإحتفالية جاءت من حفل “الحنة” التي نظمها البرنس, احتفالاً بزواجه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

