فيلم نيللي كريم.. «جوازة ولا جنازة»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «جوازة ولا جنازة» لنيللي كريم وشريف سلامة، وإخراج أميرة دياب، الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، الذي سيعرض في 24 الجاري بدور السينما المصرية، و25 منه في دور العرض في مختلف الدول العربية. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تجبران على قضاء سبعة أيام معا في وجهة ساحرة، استعدادا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

ويجمع «جوازة ولا جنازة» نيللي كريم وشريف سلامة للمرة الثالثة، وذلك بعد مشاركتهما في فيلم «هابي بيرث داي»، ومسلسل «فاتن أمل حربي»، وتضم قائمة أبطاله بجانب نيللي وشريف، كلا من: لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، وهو من إخراج أميرة دياب، وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب.

وتخوض نيللي في الفيلم تجربة جديدة، حيث تخرج من عباءة الأدوار التراجيدية في السينما إلى الأدوار الكوميدية، والتي ابتعدت عنها منذ سنوات، ويعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، التي شاركت في التأليف مع دينا ماهر، التي أكدت أنها سعدت بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب، خاصة أنها قدمت معالجة جميلة للقصة التي يحكيها الفيلم، وأيضا بداية شيقة للشخصيات المتواجدة فيها، إذ قالت: «عقدنا الكثير من جلسات العمل التي قمنا خلالها بتجربة العديد من الأمور حتى وصلنا إلى الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور على الشاشة قريبا».

وأضافت دينا: «كنا نحاول أن نوازن دائما بين ما نريد أن نقوله أو نعتمد على فكرة أن الموقف وتباين الشخصيات هو ما سيكون السبب للضحك، فأشخاص من عالم ما يتقابلون مع أناس من عالم آخر والتفاعل بينهم سيجعل الجمهور يعيش حالة من التشويق والكوميديا».

الأنباء الكويتية