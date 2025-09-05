والي الجزيرة: 133 مليار جنيه خسائر القطاع الصناعي والصحي بسبب اعتداء مليشيا أسرة دقلو على الولاية

- 1/2
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن تقدير حجم الضرر بالقطاع الصناعي والصحي بالولاية بسبب اعتداء مليشيا أسرة دقلو المتمردة على الولاية تصل إلى 133 مليار جنيه، إضافة لنهب 960 من المحركات.
وأشار الوالي في اللقاء التنويري لوكالة السودان للأنباء، الذي انعقد الخميس بقصر الضيافة بمدني، إلى خطة الولاية لبسط الأمن بالشراكة مع الأجهزة الشرطية والأمنية، مشيراً إلى تنفيذ 31 كردون لضبط المندسين والمنهوبات. ودعا والي الجزيرة المواطنين لرفع الحس الأمني وضبط إيجارات العقارات واستضافة النازحين.
وقال إن الولاية اتخذت حزمة من التدابير لمطاردة الخارجين عن القانون والمتعاونين مع المليشيا المتمردة، حيث تم القبض على 5 ألف متعاون بالولاية، تجري الآن بسوح محاكمتهم.
كما تم منع استخدام السلاح في المناسبات ومكافحة النهب والسرقات في الأحياء والأسواق عبر الأطواف الليلية ومطاردة أصحاب مصانع الخمور البلدية وإزالة السكن العشوائي داخل المدن التي تعد من أكبر المهددات الأمنية.
واشار إلى منع استقبال عائدين للولاية في المدارس، وذلك لدعم استقرار العام الدراسي. كما عملت على ترحيل 4,914 من اللاجئين غير الشرعيين، وجاري استكمال ترحيل المتبقي منهم. ولفت إلى سحب 668 عربة من الشوارع والساحات العامة بمدني لتحسين واجهة المدينة.
وتناول الوالي جهود حكومته بالتنسيق مع المحليات للتخلص من النفايات وإزالة الأنقاض من الطرق وتهيئة بيئة المدينة والحفاظ على صحة المواطن ضمن خطة تطبيع الحياة بالولاية، والتي شملت مكافحة النواقل وإصحاح البيئة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
