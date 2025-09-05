نثرت الطالبة سحر محمد خليفة حامد الفرح بكل البيوت والمدارس بولاية النيل الأبيض. سحر تقدّمت أقرانها بإحراز 279 درجة أهّلتها للجلوس على كرسي المقعد الأول لامتحانات المرحلة المتوسطة بالولاية لهذا العام.

■ إنها مناسبة يتقاسم فيها الجميع الفرح: المعلمون والمعلمات، الآباء والأمهات، شركاء العملية التعليمية، وتسبقهم جميعًا وزارة وإدارة التعليم بالولاية التي عاشت كغيرها من ولايات السودان ظروفًا بالغة التعقيد، لكنها لم تكسر إرادة المعلمين الذين هزموا التمرّد في ساحات العلم والنور.

■ تهنئة مستحقة لمدرسة أم بعتوت الفكي أحمد المختلطة بمنطقة قلي الشمالية والتي قدّمت للسودان عامة وولاية النيل الأبيض خاصةً النابغة سحر محمد خليفة. وتهنئة مستحقة أيضًا لمدرسة كنانة جنوب المختلطة التي أحرزت المركز الأول على مستوى ولاية النيل الأبيض بنسبة نجاح 94%.

■ ومع هذا الفرح الذي عمّ قرى وحضر ولاية النيل الأبيض، تبرز ملاحظات وأسئلة تستحق التأمل والتوقف عندها والبحث عن إجابات وحلول لتعزيز وتطوير العملية التعليمية بولاية النيل الأبيض.أسئلة وملاحظات نبسطها غداً بين يدي من يهمهم أمر التعليم في السودان عامة وولاية النيل الأبيض خاصة.

■ مليون مبروك للنابغة سحر .. والتهاني تتصل لأسرتها الكبيرة والصغيرة ببحر أبيض .. والعشم أن تبادر المدارس الخاصة بالولاية بتقديم منح مجانية لنوابغ وأوائل الولاية .. والعشم أيضاً أن تتقدم المؤسسات والشركات الخاصة بالنيل الأبيض بتكريم يليق بالمتميزين من طلاب وطالبات الولاية .. ورجاء خاص للأخ والي ولاية النيل الأبيض أن يتبنى صيانة وتأهيل المدارس الحكومية التي أحرزت نتائج باهرة في امتحانات هذا العام .. تكريم يليق بمقام المعلمين والمعلمات الذين بذلوا كل الممكن وبعض المستحيل لنجاح هؤلاء النوابغ ثم جلسوا في آخر الصفوف كعادة المخلصين والصادقين في بناء الأمم والحضارات.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد