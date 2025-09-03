بنسبة نجاح بلغت 95.4% .. إعلان نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة بالنيل الابيض

اعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بصالة اماسي النيل بكوستي اليوم، نتيجة امتحانات المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 2025 – 2026 ، بحضور الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض وأعضاء حكومة الولاية والأجهزة العدلية والقانونية والأمنية ومديري الجامعات والأجهزة التففيذية وقيادات التعليم بالولاية .

وبلغت نسبة النجاح العامة 95,4% واشترك في المركز الأول بمجموع 279 درجة سته طلاب هم سحر محمد خليفة حامد ، رفا مصطفي علي التوم ، شيماء حاتم عمر ، ضحى عثمان شرف الدين ، لجين على باب الله ، مزن الهادي الضي ، واحرزت مدرسة كنانة جنوب المختلطة المركز الأول على مستوى المدارس ، بينما احزرت محلية القطينة المركز الأول على مستوى المحليات

ولدى مخاطبته المؤتمر الصحفي اكد والي النيل الأبيض اهتمام حكومة الولاية بالمرحلة المتوسطة واعطائها الاولوية باعتبارها من المراحل التي يحدث فيها تحولا كبيراً للطلاب .

وقال ان المرحلة المتوسطة ستعود أكثر قوة في تأسيس بنياتها التحتية وبيئتها المدرسية ، ودعا لتضافر الجهود الرسمية والشعبية لتهيئة البيئة المدرسية ، ووعد بتحسين أوضاع المعلمين حتى يصبحوا نموذجاً في قدوة المجتمع والسلوك ، وقدم الوالي التهاني للطلاب واسرهم بالنتائج المشرفه التي احرزها الطلاب .

من جهته أوضح الدكتور الطيب على عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف أن هذه النتيجة هي ثمرة جهد متواصل بين الأسرة والمدرسة، واشاد بالدعم الكبير والاهتمام من الوالي لدعم قطاع التعليم، وجدد حرص الوزارة على تهيئة وتحسين بيئة العمل .

وفي ذات السياق أكد الأستاذ أدم الزين مدير إدارة المرحلة المتوسطة ان عودة المرحلة المتوسطة للسلم التعليمي أمر صائب بعد غياب لأكثر من ثلاثين عام ، وأضاف ان المرحلة المتوسطة لها خصوصيتها في البناء الأكاديمي للتلاميذ تربويا واخلاقيا، وأعرب عن أمله ان تكتمل المطالبات التعليمية للمرحلة المتوسطة .

سونا