المجلس الأعلى للشباب والرياضة يبحث تفعيل النشاط بالروابط والمشاركة في أعمال النظافة والرش بمحلية امبدة

عقد الأستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم الوزير المكلف لقاءا مع مجلس إدارة هيئة رعاية البراعم والناشئين والشباب محلية أمبدة كأول محلية تم تعيين مجلس إدارتها.. وتحدث الوزير عوض حامد مرحبا بكل الحضور ووجه بتسليم مقر إتحاد الشباب بأمبدة لهيئة رعاية الناشئين محلية أمبدة ليكون مقرا لها ووجه هيئة المحلية بمساندة محلية أمبدة في أعمال النظافة والرش أيضا وعد بمعالجة مرتب المدير التنفيذي لمحلية أمبدة للناشئين على كاوندا بالتنسيق مع الوزارة والمحلية وأعلن عن دعم الوزارة لمحلية أمبدة في كل مناشطها ورعاية المنافسات ودعمها بالمعدات الرياضية. خرطوم نيوز

