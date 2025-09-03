رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن وحكومة القضارف

ضمن برنامج زيارته إلى القضارف، عقد رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الاربعاء، اجتماعاً مشتركاً مع حكومة ولجنة أمن الولاية، برئاسة والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، تم فيه التباحث حول السبل الكفيلة بإنجاز مشروع إسكان أسر الشهداء بالولاية في فترة وجيزة. وجدد الوالي التأكيد على دعم الحكومة والمجتمع للمشروع الذي يحمل في طياته معاني الوفاء والتكريم والعرفان للشهداء ودورهم في الدفاع عن مكتسبات البلاد والتصدي للأعداء. وناشد الوالي جميع فعاليات المجتمع ورجال البر والإحسان بتقديم العون لاستكمال المشروع، كاشفا عن فتح الباب لقبول التبرعات من كل شرائح المجتمع لتسريع وتيرة العمل بالمشروع والانتهاء منه كأول ولاية بالبلاد. سونا

