معتمدية اللاجئين تواصل عمليات نقل اللاجئين من ولاية الخرطوم

واصلت معتمدية اللاجئين عمليات نقل اللاجئين من ولاية الخرطوم، حيث أشرفت اليوم على وداع الرحلة الثالثة عشر لنقل اللاجئين الإثيوبيين والإرتريين من أمام قسم الرياض لعدد (21) فرد مقسمين على عدد (7) ملفات من منطقة أركويت والجريف غرب.

وتمت الرحلة تحت إشراف مكتب مساعد معتمد اللاجئين الخرطوم وبحضور المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين والأجهزة النظامية وتتسيق الأجهزة الأمنية المُختصه.

الجدير بالذكر أنَّ وجهة اللاجئين الأخيرة إلى معسكر الطنيدبه بولاية القضارف.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

