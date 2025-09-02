نفذت فوات الطوف المشترك محلية الخرطوم حملة امنية كبري بدائرة اختصاص قسم السوق المحلي لإزالة السكن العشوائي وضبط الوجود الاجنبي ومكافحه الخمور البلدية بحي ساطور باسناد أمني كبير من شرطة محلية الخرطوم، القوات المسلحة، جهاز الأمن والمخابرات، شرطة العمليات واسفرت نتائج الحملة عن ضبط ثلاثة متفلتين رفضوا الأنصياع لتوجيهات قائد الحملة بالتوقف ومعارضة قوات الحملة تم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة المتهم الأول تحت المواد(99/103/143) ق ج والمادة (99/79/87)في مواجهة المتهم الثاني والمادة (144)ق ج في مواجهة المتهم الثالث كذلك تم

ضبط عدد ( 9) متهمين تحت المواد (30جوازات)

وعدد(1) متهم تحت المادة (79ق ج) وعدد

(10) متهمين تحت المادة (78ق ج) بجانب إزالة عدد (10) مساكن عشوائية وسوف تتواصل هذه الحملات بصورة راتبة تحقيقا للامن وانفاذا للقانون وبسطا لهيبة الدولة .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الطوف المشترك محلية الخرطوم تداهم بور الجريمة بدوائر الاختصاص وتزيل المساكن العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.