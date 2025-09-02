جبل مرة.. انزلاق أرضي يثير جدلاً حول حصيلة الضحايا

شهدت قرية ترسين بشرق جبل مرة، القريبة من منطقة سوني، يوم الأحد، انزلاقاً أرضياً مدمراً نتيجة للأمطار الغزيرة التي تواصلت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الحادثة أسفرت في حصيلتها الأولية عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وسط تحذيرات من إمكانية تكرار مثل هذه الانزلاقات مع استمرار هطول الأمطار وتشبع التربة بالمياه.

تضارب في الروايات حول حجم الكارثة

في المقابل، أعلنت حركة/جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور، التي تسيطر على مناطق شرق جبل مرة، أن المعلومات الأولية لديها تشير إلى أن الانزلاق أدى إلى دمار كامل للقرية ومصرع غالبية سكانها الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف شخص، مشيرةً إلى نجاة شخص واحد فقط من الكارثة، وفق بيان صادر عنها.

غير أن هذه الأرقام لم يتسن لـ”التيار” التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن.

مناشدة عاجلة من مناوي

من جانبه، وصف حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ما وقع بأنه “مأساة إنسانية تفوق حدود الإقليم”، مشيراً إلى أن حجم الكارثة يفوق قدرة الأهالي على مواجهتها بمفردهم.

وقال مناوي في تصريحاته: “إذ نترحم على الضحايا ونعزي أسرهم، فإننا نناشد المنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة في هذه اللحظة الحرجة.”

نداء إنساني

وتأتي هذه الكارثة في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها إقليم دارفور، حيث تتفاقم معاناة السكان نتيجة النزوح، شح المساعدات، وغياب البنية التحتية الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية.

التيار