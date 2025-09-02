اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الكوليرا لا يزال يهدد أكثر من 500 ألف نازح بمنطقة طويلة

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان تقول إن وباء الكوليرا لا يزال يهدد أكثر من 500 ألف نازح بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور مشيرة إلى أن غالبيتهم وصلوا خلال الأشهر الأخيرة ولا سيَّما من مدينة الفاشر.

