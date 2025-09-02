وزير الصحة يشارك في افتتاح مكتب لمنظمة الصحة بالخرطوم

في إطار تهيئة سبل العودة للعاصمة الخرطوم، شارك وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، في افتتاح مكتب لمنظمة الصحة العالمية بالخرطوم اليوم، حيث استقبله مدير المكتب، د. شبل صهباني، وطاقم المكتب المكلف بإدارة العمل من الخرطوم.

وفي تصريحات صحفية، عبّر الوزير عن سعادته بعودة المنظمة إلى الخرطوم، واعتبر ذلك تجسيدًا لدور المنظمة في السودان ودعمها لوزارة الصحة الاتحادية من كافة المواقع.

كما شكر جهود المنظمة واستجابتها خلال الفترات السابقة، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملها.

عودة المنظمة إلى الخرطوم تحمل رمزية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجه البلاد، ويعزز من فرص تحسين الخدمات الصحية في العاصمة والمناطق الأخرى.

الجدير بالذكر أنه تم تدشين مشروع فرق الاستجابة السريعة والترصد بولاية الخرطوم بدعم من البنك الدولي وتنفيذ منظمة الصحة العالمية مشروع (SHARE)، صباح اليوم بوزارة الصحة ولاية الخرطوم.

علما أن هذا المشروع يغطي عدد 10 ولايات، والغرض الأساسي منه دعم نظام التقصي والاستجابة السريعة للأوبئة بواسطة فريق عمل مدرب ومزود بكافة الاحتياجات وعربة نقل للفريق بكل محلية من محليات الولاية.

سونا