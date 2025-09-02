زوجة حمادة هلال في واقعة سرقة الفيلا: الخادمة طلبت فلوس وساعدتها وبعدها سرقتني

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إلى أقوال زوجة الفنان حمادة هلال في واقعة قيام خادمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا.

وقالت زوجة الفنان حمادة هلال خلال سماع أقوالها في واقعة سرقة الفيلا، أن الخادمة تعمل معها منذ شهور وفي الأيام الأخيرة طلبت مبلغ مالي لحاجتها إليه.

وأضافت، بالفعل أعطيت الخادمة مبلغ مالي وبعدها تفاجأت باختفائها من الفيلا، تفاجأت باختفاء هاتفي المحمول.

أكدت، زوجة الفنان حمادة هلال، أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي بسيط.

وبعد سماع أقوال زوجة الفنان حمادة هلال، تم صرفها من سراي النيابة، وقررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهمة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات سرقة فيلا الفنان حمادة هلال حيث تبين أن وراء السرقة الخادمة التي استولت على هاتف محمول ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا.

و أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب السرقة خادمة الفنان حمادة هلال التي قامت بسرقة هاتف محمول ومشغولات ذهبية من الفيلا.

وشكلت أجهزة مباحث القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة ومراجعة المسروقات من الفيلا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الفنان حمادة هلال أفاد بتعرّضه للسرقة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة الأولية أن أصابع الاتهام تشير إلى الخادمة هي التي قامت بسرقة محتويات من الفيلا وفرت هاربة.

ومازالت فرق المباحث في القاهرة تواصل تحرياتها وفحص الكاميرات ورفع الأدلة من فيلا حمادة هلال للوقوف على أسباب وملابسات السرقة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

