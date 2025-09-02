استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل

نجح فريق طبي في مستشفى صحة المرأة بمدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – في استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، حامل في الأسبوع العشرين، مع الحفاظ على سلامة الأم والجنين.وكانت المريضة قد وصلت إلى طوارئ المستشفى عبر الهلال الأحمر وهي تعاني من ضيق في التنفس وصعوبة في النوم ونقص في الشهية والوزن، وبعد إجراء الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم ليفي ملتصق بالرحم بحجم (32 × 22 سم)، مما تسبب في الأعراض التي كانت تعاني منها إضافة إلى نقص كمية البول.

وبعد مناقشة الحالة تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، حيث تمت العملية بنجاح بفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي بقيادة د. طارق القادري، د. زياد اليامي، وبمشاركة الطاقم الطبي من أقسام التخدير والتمريض.وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن المريضة والجنين في حالة جيدة ومستقرة، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة كوادرها الطبية وجاهزية مستشفياتها للتعامل مع أدق الحالات الحرجة.

جريدة المدينة