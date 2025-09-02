جابر يفتتح قسم الأطفال بمستشفى السلام لأمراض القلب بسوبا

افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الاثنين، بمنطقة سوبا ،قسم الأطفال بمركز السلام لأمراض القلب التابع لمنظمة الطوارئ الإيطالية بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية.

وأشاد سيادته بجهود منظمة الطوارئ الإيطالية فى تقديم الخدمات الصحية للسودانيين بالتركيز على شريحة الأطفال وفكرة التوسع بفتح مراكز جديدة بجنوب الخرطوم. معلنا استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات اللازمة في هذا الصدد. معربا عن شكره إنابة عن السودانيين لفريق عمل المنظمة لما يبذله من جهد فى تقديم الخدمة الطبية المتطورة للأسر السودانية.

إلى ذلك، وجه عضو مجلس السيادة، حكومة ولاية الخرطوم بتهيئة الظروف المناسبة لضمان استمرار عمل المستشفى. وذلك بالشروع فى صيانة الطريق المؤدي إلى المستشفى وإكمال التوصيلات الكهربائية.

وأوضح وزير الصحة الاتحادي د.هيثم محمد إبراهيم، أن مركز السلام لأمراض القلب يقدم خدماته فى عدد من ولايات البلاد كما يمثل جسرا للدبلوماسية الصحية مع عدد من دول الجوار مبينا أن المستشفى لم يتوقف طيلة فترة الحرب عن تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين. حيث استقبل 18 ألف طفل خلال هذه الفترة ،علاوة على أنه يعد مركز تدريب متقدم للعديد من الأطباء والكوادر الوسيطة إلى جانب تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتنويم.

من جانبه، أكد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إلتزام الولاية بتنفيذ توجيهات عضو مجلس السيادة المتعلقة بمعالجات كافة المشكلات التي تواجه المستشفى بدءاً برصف الطريق وإصحاح البيئة وإنشاء استراحة للمرافقين خارج مبنى المستشفى مشيدا بالخدمات الجليلة التى يقدمها مركز السلام لمرضي القلب.