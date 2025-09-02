رئيس الوزراء يشيد بدور المعلمين المحوري في نهضة الدول

أعرب رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، عن تقديره لجميع المعلمين وإسهاماتهم في نهضة الدول من خلال تنشئة الأجيال وغرس القيم الوطنية ونشر الوعي في كافة مجالات المعرفة، مشيداً بما ظلوا يقدمونه من إسهامات علمية ومعرفية.

وهاتف رئيس الوزراء في اتصال اليوم المعلم الذي تتلمذ على يديه المعرفة، الأستاذ عمر حاج التوم في مدرستي النصر والأهلية الوسطى، وذلك في لفتة وفاء وتقدير لدور المعلم في مسيرته التعليمية.

وأعرب د. كامل ادريس عن امتنانه لما قدمه معلمه ومعلمي المدرسة من علم ومعرفة، مؤكداً أن ذلك كان أساساً في نجاحاته.

فيما عبّر حاج التوم عن سعادته واعتزازه بهذه المبادرة الكريمة.

سونا