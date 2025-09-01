كركاب مطره بلا سحاب ..!!

الشيخ عوض السيد كركاب صاحب ذوق رفيع رجل اديب وشاعر راوي لمديح الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ٠صاحب افكار وتجديد وهو دوما ملتقي الأحباب من كل الطرق والمشارب ببشاشته الظاهرة وكرمه المتدفق هين لين محبوب جدا ومجامل حتي بحبات العيون يحتفي بالمولد ويجعل له رونق خاص بالأفكار النيرة وفهمه لمنهاج الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد كرم في اوقات سابقة الفقراء الكبار وكرم المشايخ واقام عقدا جماعيا للزواج وينوي هذا العام تكريم ناس الكهرباء والمياه لمجهوداتهم في زمن الشدة والباس ٠رغم انه قد تضرر بفقد كل مغتنيات مسيده وحتي الخيام والعدة إلا انه ظهر لنا بخيمة افرح ظاهرة للعيان لكل من دخل حوش الخليفة امدرمان للإحتفال بالمولد النبوي الشريف خيمة مكتملة لا تتاثر بالمطر فهي معروشة ومزينة بالانوار يتوسطها مسرح عالمي مبهرج وشاشات كبيرة ومكبرات صوت حديثة وفرش فخم وكراسي مميزة ومكان لإستقبال الضيوف ومكان منفصل للخدمة فاصبحت خيمته قبلة للزوار ولم يكتفي بذلك عمل برنامج مميز كل يوم ياتيه شيخ بمداحه تجديدا للنشاط وعدم التكرار والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستحق اكثر من ذلك ربنا يخلف عليك بالبركة شيخنا كركاب وتكون هذه الفكرة نموذج لكل الخيام وان تاتينا دوما بالجديد المفيد وتعلي فهم الناس لدينهم وربط المجتمع بالمنهج الاصيل جزاك الله خير الجزاء

كل المشايخ الذين حافظوا على تواجدهم في ساحة الإحتفال رغم المرارات والضني والفقد وضيق ذات اليد لهم التحية والتقدير والإحترام وكل الذين ساهموا في زفة المولد بتغبير الأقدام والنفقة وإظهار الفرح والسرور وتجديد العقد مع حبيبهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم التحية والتقدير والإحترام ولكل من عاش اللحظات عبر شاشات التلفزيون أو الميديا شوقا للحبيب وللفرح به داخل الوطن له كل الحب والتقدير ٠

برغم سعادتنا بعودة الإحتفال بالساحات وخاصة حوش الخليفة بامدرمان إفتقدنا نجوم كبار وشيوخ اجلاء نذكر نماذج فنقول السادة الادارسة خيمتكم منصوبة ولكن نقول ليكم الإبل بداوروها بجناها لابد من ظهور أحدكم فانتم اولي ولا شنو يامولانا شيخ متجدد ونقول لشيخنا الياقوت خيمتكم مكانها فارغ نعلم ماتعرضتم له من ظروف في الحرب المؤلمة لكن نعشم في حضوركم فالكبير كبير ٠الشيخ سعد الجيلي فقدك كبير وخيمتك كانت قبلة للزوار نفتقدك ونفتقد دفارات اللقمة والملاح والإطعام طول اليوم ٠شيخ سيف الدين التسعيني الخيمة موجودة ولكن وجودك يضفي جمالا وانورا نفتقدك ٠شيخ محمد الشيخ حسن فقدك كان كبير في زفة السمانية وعلمنا أن عصري الجمعة بالمولد يعمر بوجودك وبقية ايام الإحتفال

فخيمتكم من اوائل الخيام وحضوركم يضفي جمالا وهيبة

بإذن الله تعالى ٠شيخ عبد الوهاب الكباشي خيمتكم منصوبة ولكنك عودتنا الحضور في المناسبات الكبيرة نفتقدك وكرمكم الفياض وناس شهاب يشعلون جذوة الحب في القلوب ٠شيخ هاشم الشيخ الطيب مكانكم شاغر ٠الشيخ حسن ابو حسبو خيمتكم منصوبة نفتقدك وان بصوتك الطروب تنعش القلوب ٠ سعدت جدا بوجود فحل المداح احمد ود جاد السيد في خيمة الشيخ البرعي رغم مرضه وجرحه الملتهب في قدمه اليمني نتمني له عاجل الشفاء هكذا يكون الوفاء ٠الشيخ الصادق الصايم الغياب لايشبهك ٠الطريقة المحمدية غيابكم يحزننا فخيمتكم إشتهرت بالبرنامج العامر واللبس الأنيق وكرم الضيافة٠

الشيخ احمد ود سليمان مكانكم شاغر ٠شيبة الحمد شيخ الطاهر الصائم ديمه رغم انه يحتفل في الحظيرة في مقامه هناك ولكني أحزن لعدم مشاركته من داخل ساحة المولد فهو جاذب للمحبين بصدقه وطلعته البهية وشخصيته المحبوبة تقبل الله منه جهد السنين٠لا اريد ان اطيل ولكن التحية لمن يعمر ساحة مولده بالفرح والإنفاق وإدخال السرور زادكم الله محبة وتعظيما لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ٠عودة المولد النبوي الشريف في الساحات عنوان للعودة الحقيقية٠ياناس

محلية أمدرمان جيبوا السكر والأرز واعينوا المشايخ ٠

كسرة؛

خالنا صالح المبارك رحمه الله كان جزازا مميزا إن ناقشته في مهنته يقول ليك إنت مغفل انا النميري بياكل من لحمتي وطبعا كان بيوزع لمعظم مطاعم سوق امدرمان

وكان راجل نكته رغم صرامته وعدم حبه للمستهبلين والرمتاله ٠اها يوم مشي يفطر في مطعم وطبعا ناس المطعم عاملين ليهو حساب طلب طلبين قاموا شكلوا ليهو سته صحانة من كل الموجود عندهم كرما لمقدمه اها في واحد خاتي صحن عدس مشرك بيهو لما شاف الخال حكايتو مجيهه قال ليهو ياعمك ممكن الخبط معاك رد ليهو انا مابحبش اللخبطة قال ليهو بس ياعمنا انا مابعرف آكل براي قال ليهو إتعلم إمكن تمشي بعثة سويسرا!!!

مره جانا بالليل قالوا ليهو بركه الجيت دايرين نضبح العتوت دا قال ليهم طوالي قام مشي علي العتوت داير يمسكوا العتوت زاغ منو العتوت حاوروا ليك لما قرب يقع وقف يازول نفسو قايم قال للعتوت روح يامغفل انا جدي الدغور بيسك الفرسان انا اسك العتان؟!!!