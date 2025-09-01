منظومة الصناعات الدفاعية تطلق حملات رش جوي بالخرطوم

أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية عن وصول طائرات الرش التابعة لمجموعة صافات للطيران إلى الخرطوم، والبدء في تنفيذ حملات رش جوي مكثفة لمجابهة الآثار البيئية ومكافحة نواقل الأمراض ودعماً لبرنامج إعادة الإعمار بولاية الخرطوم وذلك في إطار دورها الوطني والمجتمعي

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة العقيد ركن عبد العليم الطيب العوض أن صافات للطيران لن تألوا جهداً في تقديم كل الخدمات الممكنة، تعزيزاً لجهود الدولة ودعماً للمواطن السوداني.

هذا وستتواصل الطلعات الجوية لكافة ارجاء الخرطوم بالتنسيق مع حكومة الولاية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم لمكافحة نواقل الأمراض وتصاحبها عدد من حملات النظافة وازالة المخلفات والتوعية في ولاية الخرطوم.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

