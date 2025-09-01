إيران تحذر: إذا أخطأت إسرائيل مرة أخرى سنهاجم من يدعمونها أيضا

حذر رئيس منظمة “تعبئة المستضعفين” في ايران، العميد غلام رضا سليماني، حماة إسرئيل، مؤكدا أن “إيران لديها بنك أهداف مكتمل”.

وقال العميد غلام رضا سليماني: “إذا وقع اعتداء مرة أخرى، لن يكون الصهاينة وحدهم عرضة لردنا بل إن داعميهم أيضا سيكونون مسؤولين، فبنك أهداف إيران مكتمل، وفي حالة تكرار الاعتداء، لن تكون إسرائيل فقط بل من يدعمها أيضًا سيتم استهدافه”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأكد أن أهم عامل لانتصار إيران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، كان التضامن الوطني وحضور الشعب، مضيفا أنه “في هذه المعركة، تم تدمير 21 نقطة حيوية للكيان الصهيوني بالكامل، وتمكنت إيران بالاعتماد على صواريخها الجديدة من إكمال بنك أهدافها بدقة أقل من متر”.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة “نطنز” الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى “نقطة اللاعودة” في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، “كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير”.

وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة “العديد” الأمريكية في دولة قطر.

