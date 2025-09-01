شاهد بالفيديو.. إعلام المليشيا قال أنه كان في إجازة.. “بعاتي” جديد بالدعم السريع.. ظهور القائد الميداني “جلحة” بعد اغتياله تعرف على الحقيقة كاملة

نشر إعلام مليشيا الدعم السريع على السوشيال ميديا مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين الذين تفاعلوا معه بتعليقات ضاحكة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحات المليشيا قامت بنشر مقطع فيديو للقائد الميداني للدعم السريع, “جلحة”, الذي تم اغتياله خلال الحرب وقبل خروج المليشيا من العاصمة الخرطوم.

وزعمت صفحات نشطاء الدعم السريع, أن الجنرال “جلحة”, عاد للميدان بعد فترة إجازة قضاها مع أهله وأسرته بإحدى مدن غرب كردفان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المتحدث في الفيديو كشف أكاذيب إعلام المليشيا, حينما أفصح في بداية الفيديو عن تاريخ تصوير الفيديو الذي كان في يوم الأحد الحادي والعشرين من أبريل, علماً أن “جلحة” تم اغتياله في أواخر يناير من هذا العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)