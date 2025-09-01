دراسة: فوائد صحية كبيرة لرياضات “المنطقة صفر”

تداول الباحثون مصطلح تمارين “المنطقة صفر”، والتي تتضمن ممارسات كالهرولة الخفيفة، أو المشي البطيء، الذي لا يوحي بأنه تمرين إطلاقا.

وتتعارض هذه الفكرة مع ثقافة الضغط على النفس والإجهاد نحو نتيجة أفضل، السائدة في الصالات الرياضية وتطبيقات اللياقة البدنية.

فبدلاً من بذل جهد مرهق، فإن تمارين “المنطقة صفر” تتمحور حول الحركة ببطء كاف، يسمح لك بالدردشة براحة تامة طوال الوقت.

وقد يعني ذلك للبعض نزهة خفيفة، وللآخرين يوغا سهلة، أو بعض تمارين التمدد، أو حتى التجول في الحديقة، الفكرة هي أن معدل ضربات قلبك يبقى منخفضا؛ أقل حتى مما تسميه العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية بالمنطقة 1، حسبما ذكرته مجلة “ساينس أليرت”.

وفي مجال تدريبات التحمل، عادة ما تعني “المنطقة 1” نحو 50-60% من أقصى معدل ضربات قلبك، أما المنطقة صفر، فتنخفض إلى أقل من ذلك، في الواقع، لا يتفق جميع العلماء على تسميتها، أو ما إذا كان ينبغي اعتبارها منطقة تدريب منفصلة أصلاً.

ولكن في السنوات الأخيرة، اكتسب هذا المصطلح زخماً خارج دوائر البحث، حيث أصبح اختصاراً للنشاط الخفيف جداً، مع فوائد مدهشة.

إحدى هذه الفوائد هي سهولة الوصول، غالباً ما تميل نصائح التمارين الرياضية نحو الكثافة، وقد يبدو هذا مستحيلا لأي شخص أكبر سناً، أو مريض، أو عائد من إصابة.

وتقدم تمارين المنطقة صفر نقطة انطلاق بديلة، القوة الهادئة للجهد السهل وجدت الدراسات أن حتى النشاط الخفيف جداً يمكن أن يُحسّن العديد من المؤشرات الصحية، بما في ذلك الدورة الدموية، ويُساعد في تنظيم سكر الدم، ويدعم الصحة النفسية.

على سبيل المثال، يمكن للمشي اليومي بوتيرة هادئة أن يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهناك أيضاً مسألة التعافي، اكتشف الرياضيون ذوو المستوى العالي منذ زمن طويل أنهم لا يستطيعون التدرب بجد كل يوم، فأجسامهم بحاجة إلى مساحة للتعافي.

هنا برزت الجلسات السهلة، إنها ليست مضيعة للوقت، بل أدوات أساسية للتعافي، وينطبق الأمر نفسه على من يُوازنون بين العمل والأسرة والتوتر، جلسة “المنطقة صفر” تخفف التوتر دون استنزاف الطاقة، فبدلا من الانهيار على الأريكة بعد العمل، يمكن للمشي الهادئ لمدة نصف ساعة أن يعيدها إلى طبيعتها.

وأشار باحثو الصحة النفسية إلى فائدة أخرى: المواظبة، يتخلى الكثيرون عن خطط التمارين الرياضية لأنهم يضعون سقفا عاليا جدا، أما الروتين القائم على أنشطة “المنطقة صفر” فيسهل المواظبة عليه.

ويمكن أن تكون تمارين المنطقة صفر أساسا يبنى عليه نشاط آخر، أو يمكن أن تكون ببساطة عادة قائمة بذاتها لتعزيز الصحة.

رسالة تمارين المنطقة صفر بسيطة، افعل شيئا، حتى لو كان يسيرا كالمشي، وفي عالم يجلس فيه الكثير من الناس لفترات طويلة أمام الشاشات، قد تكون هذه الفكرة أقوى مما تبدو عليه.

وتشير الأدلة إلى أن فترات الخمول الطويلة، تزيد من المخاطر الصحية حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بقوة في أوقات أخرى.

وقد تكون إضافة المزيد من الحركة الخفيفة والمتكررة خلال اليوم بنفس أهمية ممارسة التمارين الرياضية المكثفة من حين لآخر، إذن، فإن ممارسة التمارين الرياضية في منطقة الصفر لا تعني السعي لتحقيق أفضل النتائج الشخصية، بل إعادة تعريف مفهوم التمارين الرياضية.

وكالة سبوتنيك