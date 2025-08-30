- 1/2
- 2/2
شهد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، الوزير المكلف المهندس عثمان أحمد عثمان، والمدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق، الجمعة، ختام برنامج الاستزراع الغابي الذي نفذته إدارة الغابات بالولاية بغابة وادي المقدم جنوب شرق منطقة كورتي.
وحضر الفعالية مدير غابات الولاية المهندس عثمان آدم بابكر، ومدير الزراعة بالمحلية المهندس أحمد حسن، بجانب إدارة غابات المحلية.
وأشاد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية بالجهود التي تبذلها إدارة الغابات في استزراع الغابات المحجوزة بمنطقة وادي المقدم، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في مكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء والمراعي بالمنطقة.
من جانبه، دعا المدير التنفيذي لمحلية مروي إلى ضرورة الاهتمام بالتشجير واستثمار موسم الخريف في زراعة مساحات إضافية للمحافظة على الغابات والبيئة عموماً، مثمناً دور إدارة الغابات في تنفيذ مشروع الاستزراع.
وفي ذات السياق، أوضح مدير إدارة غابات الولاية أن ختام المشروع تم بزراعة (1500) فدان، مؤكداً أهمية المحافظة على الغابات وتنميتها بما يخدم المجتمع والبيئة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإنتاج بالشمالية وتنفيذي مروي يشهدان ختام برنامج الاستزراع الغابي بوادي المقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.