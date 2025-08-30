مليون دولار من وزارة الصحة للاحتياجات الصحية الأساسية بالجزيرة

أعلن الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة، رصد مليون دولار لدعم الاحتياجات الأساسية للمؤسسات الصحية بولاية الجزيرة، بجانب توفير الحوجة العاجلة لهذه المؤسسات من أجل تجويد الخدمات الطبية.

وأكد الوزير، لدى ترؤسه اليوم بمدني الاجتماع الذي ضم مديري المستشفيات والمراكز المتخصصة والإدارات العامة، دعمه لجراحة الأطفال والأسنان والعيون، واستعادة الجراحات المتوقفة في مجالات زراعة الكبد والكلى.

وطالب الاختصاصيين بالعودة إلى الولاية حتى تستعيد موقعها الريادي في تقديم الخدمات الطبية، مشيدًا بالدور الكبير للكوادر الطبية خلال الفترة السابقة، ومجددًا الالتزام بتذليل كل المعوقات التي تواجه الخدمات المرجعية.

ووجّه الوزير بضرورة عودة النظام الأساسي للتأمين الصحي، وشدد على دعم المحارق الطبية والمخيمات العلاجية المجانية.

من جانبه، كشف الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة والوزير المفوض، أن نهاية العام 2025 ستشهد اكتمال استعادة كافة الخدمات الصحية بالولاية، معبرًا عن شكره لوزارة الصحة ودعمها المتواصل لنهضة النظام الصحي بالجزيرة.

وكان الاجتماع قد استمع إلى تقارير مفصلة حول سير العمل والأداء بالمؤسسات الصحية.

سونا