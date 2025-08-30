الصحة العالمية : تدمير المنشآت الصحية في الفاشر يهدد حياة 260 الف شخص

قال مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن 260 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية في الفاشر، بينهم 5 آلاف حالة إصابة بالكوليرا و100 حالة وفاة. وأضاف في تغريدة على إكس أن 130 طفلاً يعانون من سوء التغذية والعديد من الناجين من العنف الجنسي بدون أي رعاية صحية أو دعم للصحة النفسية. وأشار إلى تدمير 35 منشأة صحية ونفاد جميع إمدادات الصحة العالمية، مضيفاً أن لديهم إمدادات إضافية مخزنة في نيالا وجاهزة لنقلها إلى الفاشر في أي لحظة، مطالباً بالسماح لها بالوصول لإنقاذ الأرواح.

الحدث_السوداني