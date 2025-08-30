صحة الخرطوم تدرب 30 كادراً طبياً عبر برنامج الـ”ALSO” على الطوارئ التوليدية لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال

دشّنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بالمستشفى السعودي للولادة بأم درمان الدورة التدريبية المتخصصة في المعالجات القياسية للحالات الحرجة أثناء الحمل والولادة، وذلك في إطار جهودها لخفض وفيات الأمهات أثناء الولادة وتحسين خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل.

وتنظم الدورة بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة الخرطوم وبالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، بمشاركة (30) من الكوادر الطبية وتستمر لثلاثة أيام، بحضور المدير العام للمستشفى د. صفاء محمد، ورئيس مجموعة الـ”ALSO” د. سامي محمود.

وأكدت د. صفاء أن الهدف من الدورة هو رفع كفاءة الكوادر الصحية في الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الطوارئ التوليدية، وتقليل نسب الوفيات بين الأمهات والأجنة، إلى جانب توحيد البروتوكولات الطبية وتعزيز العمل الجماعي داخل فرق المستشفيات.

وتتضمن الورشة (7) محاور رئيسية من أبرزها: التعامل مع الصدمات أثناء الحمل، النزيف ما بعد الولادة، تسمم الحمل والإرجاج، والإنعاش القلبي الرئوي للحامل، حيث يتم التدريب عبر محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية وسيناريوهات تفاعلية، بالإضافة إلى تقييم عملي واختبارات في ختام الدورة.