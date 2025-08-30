تراجع الدولار.. الاستثمارات القطرية تمثل دفعة جديدة وقوية للاقتصاد المصري

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليلة الخميس / الجمعة، بعد تصريحات قطرية عن استثمارات تفوق 7.5 مليار دولار، بحسب موقع “القاهرة 24”.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من 4 إلى 5 قروش، ليصل إلى مستوى 48.55 للشراء ومستوى 48.65 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مؤشرات السوق المحلية تحركت سريعًا بعد إعلان تفعيل “حزمة شراكة” قطرية مصرية بقيمة 7.5 مليار دولار.

وتركت الاستثمارات بصمتها الفورية على السوق، حيث تراجع سعر الدولار في تداولات اليوم الجمعة، في إشارة واضحة إلى تحسن جزئي في معروض النقد الأجنبي.

وتتوقع مؤسسة “فيتش” تراجع الفائدة الحقيقية بالبنوك المصرية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية رغم الخفض.

وتمثل السيولة الدولارية الجديدة، من الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، دفعة قوية للجنيه المصري، إذ تُسهم في تعزيز استقراره وتحسين أدائه أمام الدولار، كما تُسهم في تهدئة الأسواق وتوفير غطاء نقدي يدعم السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بخفض التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويرى الخبراء أن السيناريو الاقتصادي الأمثل يتمثل في استمرار الدولار في التراجع وخفض الفائدة، وهو ما يحققه الضخ الدولاري الجديد من الاستثمارات القطرية .

الشرق القطرية