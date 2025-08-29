كشف مخططات “أسرة دقلو الإرهابية”.. المقاومة الشعبية بوسط دارفور تؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة

أكدت لجنة المقاومة الشعبية بولاية وسط دارفور وقوفها الكامل خلف القوات المسلحة في معاركها ضد التمرد، مشددة على التزامها بمواصلة الدعم والإسناد للجيش في مختلف الجبهات.

جاء ذلك لدى اجتماعها بوالي وسط دارفور، الأستاذ مصطفى تمبور. وناقش الاجتماع استكمال تكوين اللجان الفرعية للمقاومة الشعبية، بجانب ترتيبات تدريب دفعات جديدة من المستجدين لصالح الفرقة (21) مشاة بمدينة زالنجي.

وأشاد والي وسط دارفور بجهود الحملة السابقة، مؤكداً استمرار الدعم اللازم خلال الفترة المقبلة حتى تؤدي اللجنة دورها بشكل كامل.

وقال رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، اللواء شرطة يحيى علي حسين، إنهم عازمون على دعم الفرقة (21) مشاة، مترحمًا على أرواح شهداء معركة الكرامة، داعياً أبناء وسط دارفور المقيمين في الولايات الآمنة إلى الالتحاق بصفوف القوات المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار بالولاية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة التنسيق والاتصال بالمقاومة الشعبية والاستنفار بوسط دارفور، عيسى محمد موسى يوسف، أن اللجنة جنّدت نحو (700) فرد لصالح الفرقة (21) مشاة، مبيناً أن العمل جارٍ لتجنيد دفعات إضافية للمشاركة في فك حصار مدينة الفاشر وتحرير كل شبر من أرض الوطن.