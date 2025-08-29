- 1/2
- 2/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين له على السوشيال ميديا, الذين عبروا عن غضبهم من خلال تعليقاتهم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وفقاً لما ذكر ناشروه أظهر عروس سودانية, تتمايل في الرقص على طريقة “رقيص العروس” المثير بالشارع العام بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.
العروس السودانية, رقصت وسط حضور عدد من الرجال والمارة بمنطقة “كعابيش” بحي فيصل, بمحافظة الجيزة, حيث تفاعل معها الحاضرون بالتصفيق معبرين عن إعجابهم برقصاتها المثيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط تفاعل المصريين الحاضرين والمارة.. عروس سودانية تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد تقديمها فواصل من “رقيص العروس” المثير بشارع “كعابيش” بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.