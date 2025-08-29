شاهد بالفيديو.. الفنان قام بنشر المقطع على حسابه.. سيدة سودانية تفاجئ مطرب حفل بمدينة عطبرة وترمي عليه أموال طائلة من “النقطة”

نشر فنان سوداني, شاب مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يحيي حفل زواج بمدينة عطبرة, بولاية نهر النيل, وذلك عبر إحدى حساباته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الفنان عمار جبرة, جزء من الحفل الذي أحياه بإحدى قاعات الأفراح بمدينة عطبرة شمالي السودان. ووفقاً لما أظهر الفيديو فقد فاجأت إحدى السيدات الفنان جبرة, بصعودها المسرح الذي كان يغني فيه وغمرته بأموال طائلة من “النقطة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

