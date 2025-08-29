إبراهيم جابر يطّلع على خطة إعادة تأهيل جامعة الخرطوم

إطّلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، على حجم الخسائر والدمار الذي لحق بجامعة الخرطوم، والخطة المقترحة للصيانة وإعادة التأهيل. وأشار عضو مجلس السيادة إلى ضرورة أن تقود مؤسسات التعليم العالي مسيرة النهضة الشاملة وفق منهجية علمية تستثمر الإمكانيات المتاحة والثروات التى تزخر بها البلاد لتجاوز آثار الحرب الاقتصادية والاجتماعية فى أقرب وقت ممكن. ووعد سيادته خلال الاجتماع الذى عقد الخميس بجامعة الخرطوم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد مضوي موسى، ووزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ومدير الجامعة بروفيسور عماد الدين عرديب، بدعم جهود إدارة الجامعة لإستعادة النشاط الأكاديمي بجميع كلياتها. وأوضح مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين عرديب، أن الاجتماع ناقش حجم الدمار الذى وقع بمجمعات التربية، شمبات ومجمع الوسط وخطة الإدارة المقترحة لإعادة الإعمار. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

