اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إنماء جلد مطابق لـ«البشري»

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • إنماء جلد مطابق لـ«البشري» 1/2
  • إنماء جلد مطابق لـ«البشري» 2/2

نجح علماء أستراليون في مختبر معهد فريزر بجامعة كوينزلاند، في إنماء عينات جلد مطابقة للجلد البشري، الأمر الذي يعزز الآمال بعلاج الأمراض الجلدية الوراثية النادرة.

وحسب «روسيا اليوم»، قال مدير معهد فريزر: «نعتقد أن هذا يفتح لنا آفاقاً لإيجاد علاجات جديدة لعدد من الأمراض النادرة».

صحيفة البيان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر إنماء جلد مطابق لـ«البشري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا