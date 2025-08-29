مطعم لامين يامال والمغنية المفضل.. الطبق الأغلى يعادل راتبه في “3 دقائق”

أصبح مطعم أرجنتيني متخصص بتقديم اللحوم في مدينة برشلونة الإسبانية محط أنظار وسائل الإعلام والجماهير بعدما بات الوجهة المفضلة للنجم الشاب لامين يامال وصديقته المغنية نيكي نيكول، وسط تزايد الأنباء حول علاقتهما العاطفية التي بدأت منذ حفل عيد ميلاده الثامن عشر الشهر الماضي.

وربطت وسائل إعلام لامين يامال (18 عاماً) بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول التي تكبره بستة أعوام بعد حضورها حفل عيد ميلاده الشهر الماضي، وظهورهما في أكثر من مناسبة سوياً.

ونشرت نيكي نيكول صورة لها تجمعها بنجم برشلونة الشاب في أحد مطاعم المدينة وسرعان ما عرفته وسائل الإعلام، إذ أنه مطعم 9ريناز، وتعني “الملكات التسع” باللغة الإسبانية، والمتخصص بتقديم اللحوم على الطريقة الأرجنتينية التقليدية، ويعتبر من المطاعم المفضلة بالنسبة لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي الذي يلعب مع إنتر ميامي الأميركي حالياً.

ويقع المطعم الأرجنتيني الذي يحظى بتقييمات عالية على موقع “جوجل” في منطقة لا شامبالا وسط المدينة بالقرب من شارع “باسيج دي غراسيا” الذي يعتبر أغلى شارع في برشلونة ويحتوي على أهم المتاجر.

ويقدم المطعم أطباقاً أرجنتينية تتراوح أسعارها من الخبز بـ1.5 يورو وحتى 85 يورو وهو ثمن شريحة اللحم “توماهوك” أي أقل من ما يتقاضاه لامين يامال في 3 دقائق بموجب عقده الجديد مع برشلونة والممتد حتى 2031.

ووقع لامين يامال عقداً جديداً مع برشلونة بعدما أتم 18 عاماً يحصل من خلاله على مرتب سنوي قدره 15 مليون يورو مع إمكانية وصوله إلى 20 مليوناً في العام بناء على إنجازاته الجماعية والفردية.

العربية نت