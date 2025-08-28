المركز القومي لمكافحة الألغام: تفجير 22 ألف دانة من مخلفات الحرب

قام المركز القومي لمكافحة الألغام بتفجير حوالي 22 ألف دانة وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة الصغيرة بولاية الخرطوم حتى الآن من مخلفات الحرب.

وأوضح اللواء خالد حمدان، مدير المركز (لسونا)، أن ما تم جمعه في الأيام الماضية وخلال فترة التفجير ما يقارب ثلاثة آلاف دانة، تمت إضافتها للكمية الموجودة والمجهزة مسبقًا للتفجير، والتي تزيد عن 50 ألف دانة من مخلفات الحرب، وعدد من الألغام المضادة للدبابات، وكمية كبيرة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.

وأضاف أن العمل سيستمر يومياً عدا الجمعة حتى يتم تفجير كل المخلفات التي تم جمعها.

سونا