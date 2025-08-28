رونالدو يوجه سؤالًا لجماهير النصر قبل افتتاح الدوري

- 1/2
وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة إلى جماهير “العالمي”، قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري روشن للمحترفين (2025-2026).
ويحل النصر ضيفًا على التعاون، غدًا الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري، ساعيًا لحصد النقاط الثلاث خارج الديار، من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة كأس السوبر السعودي.
وقال رونالدو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “غدًا يبدأ الدوري، تدربنا واستعددنا.. لكننا لا نستطيع خوض (المباراة) وحدنا، نحتاج إليكم معنا”.
وأضاف: “سنكون هناك، نقاتل بكل ما نملك.. من أجل الشعار، ومن أجل الفريق، ومن أجلكم جميعًا.. فهل ستكونون معنا حتى النهاية؟ فلنجعلها ذكرى لا تُنسى”.
