أطنان القمامة تهدد سكان الخرطوم الشرقي

خلال جولة ميدانية أجراها مراسل قناة العربية الحدث نزار بقداوي في منطقة بُري شرقي الخرطوم، بالقرب من معرض الخرطوم الدولي، لوحظ تراكم أطنان إضافية من النفايات والقمامة، جُلبت من مناطق متفرقة لتشكل مكباً ضخماً يتسع يوماً بعد آخر. هذه الأوضاع أسهمت في انتشار متزايد للأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك في المنطقة، ما يهدد صحة السكان المحليين الذين ما زالوا يعانون من أطنان النفايات حولهم.
السكان أعربوا عن استيائهم من تحويل الأحياء السكنية إلى مكبات للنفايات، متسائلين عن الجهات المستفيدة من هذا الوضع، فيما دعا خبراء البيئة والي الخرطوم ووزارة الصحة واللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى التحرك الفوري لإصلاح المشهد البيئي وحماية السكان .
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
