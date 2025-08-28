بودي أسود وطاقة إيجابية على المسرح.. هيفاء وهبي تتألق بإطلالتين خاطفتين في بيروت – صور

في ليلة من ليالي بيروت المضيئة، أطلت النجمة هيفا وهبي كعادتها بكامل أناقتها وجاذبيتها، مقدمةً عرضاً فنياً يضج بالحيوية والأناقة. خلال حفلها الأخير، خطفت الأنظار بإطلالتين متنوعتين، حملتا توقيع اثنين من أبرز المصمّمين اللبنانيين، لتثبت مرة جديدة أنها أيقونة للموضة كما هي أيقونة للغناء.

الإطلالة الأولى: فستان ملوّن حيوي من شربل زوي

هيفا افتتحت السهرة بإطلالة مفعمة بالألوان والحياة، من توقيع المصمّم شربل زوي. الفستان جاء بتصميم مقلّم طولياً يدمج بين تدرجات الأصفر، البرتقالي، والزهري، ما عكس أجواء الصيف الحماسية ونشر طاقة إيجابية على المسرح.

تميز الفستان بياقة مفتوحة عند الصدر بأسلوب الكورسيه، مما أضفى على الإطلالة لمسة أنثوية جريئة، وأبرز جمال قوامها، بينما ساعدت الخطوط الطولية في منح الإطلالة رشاقة إضافية. المكياج الهادئ وتسريحة الشعر “الويفي” أكملا هذا اللوك المتوازن بين الجرأة والنعومة.

الإطلالة الثانية: بودي أسود مع شراريب من رامي سلمون

وفي تبديل مفاجئ ناري، أبهرت هيفا جمهورها بإطلالة أكثر جرأة ودرامية، حملت توقيع المصمّم رامي سلمون. ارتدت بودي أسود جريئاً مزيّناً بالشيفون والشراريب المتحركة التي أضفت ديناميكية لافتة على المسرح، خصوصاً مع الإضاءة والرقصات.

رافق الإطلالة كاب ضخم باللون الأسود، تميّز بعقدة Bow أنثوية كبيرة من الخلف، شكّل عنصرَ جذبٍ بصرياً قوياً، وأضاف طابعاً درامياً يليق بسهرات العروض الكبرى. هذا اللوك أظهر جانب هيفا القوي والواثق، وأكد قدرتها على التلاعب بالأزياء لتقديم شخصيات مختلفة على المسرح.

نجمة العرض بلا منازع

تألقت هيفا وهبي في حفلها الأخير ببيروت، ليس فقط بصوتها وحضورها، بل بإطلالات مدروسة بعناية تعكس شخصيتها المتجدّدة. من الألوان المشرقة إلى الأسود الجريء، قدّمت هيفا درساً في التنويع والتعبير عن الذات من خلال الأزياء، مؤكدةً مرة أخرى أنها تعرف جيداً كيف تمزج بين الفن والموضة في كل ظهور لها.

مجلة لها