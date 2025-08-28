تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معه بصورة كبيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني, بسيط أقيم بأحد المنازل في أجواء جميلة. وشهدت لحظات “الجرتق” الذي يعقب مراسم الزواج رفض العروس “رش” عريسها بالحليب كما تجرى العادة رغم تحريض صديقاتها الحاضرات لها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استجابت العروس ورضخت لضغوطات صديقاتها وقامت برش الحليب على عريسها وسط تعليقات المتابعين الذين كتبوا معلقين: (العروس الحنينة رزق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية ترفض “رش” الحليب على وجه عريسها رغم تحريض الفتيات الحاضرات والجمهور: (العروس الحنينة رزق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.