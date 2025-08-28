السفير السعودي: نأمل أن نرى مدينة الفاشر محررة

عبر السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، عن أمل بلاده في أن ترى مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، قد تحررت من الحصار، وأن تصل إليها المساعدات الإنسانية. مؤكدًا موقف المملكة الثابت بالسعي الجاد، منذ إعلان جدة، لإيجاد سُبُل إيقاف الحرب وإعادة السودان موحدًا ناهضًا.

وقال السفير السعودي في مداخلة له خلال لقاء تنويري بالموقف الإنساني بمدينة الفاشر، نظمته مستشارية مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد بمدينة بورتسودان اليوم، إن المملكة منذ إعلان جدة تعمل من أجل إيقاف الحرب التي دمرت كل شيء، وأنها لا تزال تعمل لإيجاد سبل إيقاف الحرب.

وأضاف السفير أن المشاهد التي عرضت في الفيلم القصير مؤلمة جدًا، رغم أن الفيلم لا يغطي كل الانتهاكات بالفاشر، وخاصة مشهد قتل شخص أمام الكاميرا، معبرًا عن مطالبة بلاده بفك الحصار عن الفاشر وبقية المدن المحاصرة. وقال: “على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العمل بجد من أجل فك الحصار”.

وأكد استعداد المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية للفاشر وغيرها من المناطق، مشيرًا إلى أن السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لن تقف مكتوفة الأيدي. وقال: “بل سنعمل لإيصال المساعدات للمستحقين”.

وأكد وقوف المملكة دعمًا وسندًا للحكومة السودانية في قرارها العودة العاجلة إلى الخرطوم، وقال إن هناك جهدًا كبيرًا ومقدرًا لتهيئة الخرطوم، وأن المواطنين، بحسب التقارير الإعلامية، قد بدأوا في العودة فعليًا إلى العاصمة.

سونا