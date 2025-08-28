شاهد.. القائد الميداني للدعم السريع “يأجوج مأجوج” يشيد بإبراهيم بقال ويهاجم الربيع ويقول: (حميدتي كوز وأنا كوز بالفطرة والشعب السوداني على بكرة أبيه كيزان)

أثار القائد الميداني لقوات الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج مأجوج”, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهوره في بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد دافع “يأجوج مأجوج”, في بداية حديثه عن زميله الهارب إبراهيم بقال سراج, ووصفه بالصحفي والأستاذ. وبالمقابل فقد هاجم “يأجوج مأجوج”, القيادي بالدعم السريع, عبد المنعم الربيع, وسخر من محاولته الصعود للسلطة وأعتبره لا يصلح لأنه يحمل الجواز البريطاني. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فجر القائد الميداني للدعم السريع, مفاجأة كبير بقوله: (حميدتي كوز وأنا كوز بالفطرة والشعب السوداني على بكرة أبيه كيزان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

