شاهد بالفيديو.. لاعب سوداني يطلق تسديدة تتسبب في كسر عارضة المرمى وسقوطها على الأرض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع أثار اهتمام الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من مباراة كرة قدم للهواة بأحد الأحياء السكنية أصاب الجمهور بالدهشة. حيث أظهر المقطع سقوط عارضة المرمى بعد تسديدة أطلقها أحد اللاعبين, وهو ما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة على شاكلة (العارضة ملصقة بصباع أمير ولا شنو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

