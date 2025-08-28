بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو: (تزوجت من خواجة ألماني وبعد الزواج تغيرت تصرفاته وأصبح يضربني “بالشلوت” ويهددني بإعادتي للسودان) والجنس اللطيف يسخر: (الليلة أب جيقة بشمت فينا وتبش بلدنا ولا تفاح مستورد)

- 1/2
فاجأت سيدة سودانية, متابعي الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, بمداخلة عبر بث مباشر حكت من خلالها قصة زواجها من رجل من إحدى الجنسيات الأوروبية “خواجة”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت السودانية, أنها تعرف على زوجها ألماني الجنسية, من إحدى القروبات على مواقع التواصل.
وذكرت أن الزواج قوبل برفض في البداية من جانب أهلها لكن بعد ذلك تم الاتفاق وتزوجت منه بعد أن أكد لها أنه مسلم ومقيم بألمانيا.
وكشفت السيدة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن زوجها الألماني وبعد أن سافرت إليه تغيرت معاملته معها بطريقة واضحة حيث أصبح يعتدي عليها بالضرب بــ(الشلوت).
وأضافت: أصبح يهددني بإعادتي للسودان, بعد إندلاع الحرب إضافة لرفضه التام الصرف وطالبها بالصرف على نفسها, الأمر الذي قابله المتابعون خصوصاً الجنس اللطيف بتعليقات ساخرة أبرزها: (الليلة أب جيقة بشمت فينا) و (عشان كدااا تبش بلدنا ولا تفاح مستورد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
